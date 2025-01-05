CNN: мощная снежная буря грозит 62 млн жителям США

03:34Общество
Фото: AP Photo/Cara Anna
Около 62 миллионов американцев в центральной и восточной части США находятся под угрозой мощнейшей зимней бури, которая начнется в ближайшее время. Об этом сообщает CNN.
Во время бурана ожидаются сильный снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду как минимум в 12 штатах. В более теплых регионах страны прогнозируются грозовые бури и дожди.
По прогнозам метеорологов, шторм дойдет до крупных городов на восточном побережье США к понедельнику, 6 января.
В период непогоды многие жители США рискуют остаться без света, а также без отопления. При этом температура за окном может опуститься на 30 градусов ниже нормы, говорится в статье.
В конце декабря в ряде городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильного ветра и дождя. Ограничения коснулись Блэкпула, пристани Ньюкасла, острова Уайт и Рипона.
Непогода накрыла практически всю территорию страны. Кроме того, жители севера Шотландии также получили предупреждение о возможной опасности для жизни из-за сильных дождей.
Новости мира: сильная метель обрушилась на Балканы