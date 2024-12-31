Guardian: в британских городах отменили мероприятия к Новому году из-за непогоды

31 декабря 2024, 21:01В мире
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В ряде городов Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильного ветра и дождя, передает газета Guardian.
Так, ограничения коснулись Блэкпула, пристани Ньюкасла, острова Уайт и Рипона. По прогнозам метеорологической службы Британии, непогода, накрывшая практически всю территорию страны, продлится до четверга, 2 января.
В свою очередь, газета Mirror отмечает, что ведомство предупредило жителей севера Шотландии о возможной опасности для жизни из-за сильных дождей.
Кроме того, ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail опубликовала информацию о возможных перебоях с сообщением поездов по всей Великобритании до четверга из-за дождей, снега и ветра.
Тем временем 31 декабря сильный снегопад накрыл и Москву. Он начался сразу во всех районах города. Новогодняя ночь тоже обещает быть снежной. К вечеру температура воздуха опустится до минусовых значений, синоптики также обещают снег.
На фоне непогоды в городе был объявлен оранжевый уровень опасности. Кроме того, в период до 23:00 7 января в столичном регионе действует также желтый уровень опасности в связи с гололедицей.
В 10:00 специалисты городских служб провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем в непогоду находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Снегопад ожидается в Москве 31 декабря