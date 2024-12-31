Москвичей предупредили об усилении снега в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег может усилиться в ближайшие часы в Москве. Интенсивные осадки сохранятся до 15:00–16:00, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", – говорится в сообщении.

В 10:00 специалисты провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторят по мере выпадения осадков.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи с ожидающимися осадками автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем первые 20-градусные морозы придут в Москву 8 или 9 января, сообщил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он подтвердил, что следующий год начнется с небольшого мороза, который продержится до 3 января. Затем в городе ожидается оттепель, а 5-го числа "морозы начнут брать верх".

