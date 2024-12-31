Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за налипания снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за налипания снега на провода и деревья. Об этом предупредили на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать до 21:00 по московскому времени 31 декабря. Кроме того, в период до 23:00 7 января в столичном регионе действует также желтый уровень опасности в связи с гололедицей.

Утром 31-го числа Москву накрыл сильный снегопад. Он начался сразу во всех районах города. Новогодняя ночь тоже обещает быть снежной. К вечеру температура воздуха опустится до минусовых значений, синоптики также обещают снег.

В 10:00 специалисты городских служб провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем в непогоду находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В свою очередь, синоптик Роман Вильфанд пообещал в новогоднюю ночь снег и температуру до минус 4 градусов. Понижение начнется вечером 31-го числа. По области температура опустится до минус 6 градусов. Как пояснил метеоролог, это связано с тем, что "на 10–12 часов к западу от центра европейской России подрастет небольшой гребень высокого давления, и это приведет к изменению циркуляции".