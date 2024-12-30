Синоптик Вильфанд: минус 4 градуса ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Снег и температура до минус 4 градусов ожидается в Москве в ночь на 1 января, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все-таки в новогоднюю ночь чудеса происходят и, действительно, произойдет небольшое волшебство. Сегодня (30 декабря. – Прим. ред.) невероятно теплый день <...> И завтра (31 декабря. – Прим. ред.) тоже будет теплая погода и ночью, и днем, – рассказал синоптик в беседе с "Интерфаксом".

Понижение начнется вечером 31-го числа. По области температура опустится до минус 6 градусов. Как пояснил метеоролог, это связано с тем, что "на 10–12 часов к западу от центра европейской России подрастет небольшой гребень высокого давления, и это приведет к изменению циркуляции".

Помимо этого, в этот день в столичном регионе начнет идти снег, "такой вполне симпатичный, и в общем, действительно будет такая хорошая, такая волшебная ночь", добавил Вильфанд.

Однако он уточнил, что 31 декабря, 1 и 2 января в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед и ветер с порывами до 18 метров в секунду и сильная гололедица.

"А дальше, поскольку новогодняя ночь прошла и невозможно ждать волшебства все время, опять повышение температуры", – продолжил синоптик.

Днем 1-го числа прогнозируется до 2 градусов тепла, на следующий день – до плюс 4. Уже с 3 и 4 декабря ночная температура начнет понижаться до минус 9 градусов, а 5, 6 и 7 января – до минус 11.

"За 3–4 дня высота снега повысится на 10–15 сантиметров. Учитывая плотный снег, для отдыха и каникул будет замечательная погода", – заключил Вильфанд.

Первые 20-градусные морозы придут в Москву 8 или 9 января, сообщил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он подтвердил, что следующий год начнется с небольшого мороза, который продержится до 3 января. Затем в городе ожидается оттепель, а 5-го числа "морозы начнут брать верх".