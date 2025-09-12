РИА Новости: статья о похищении человека есть в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Фото: depositphotos/andreyuu

Статья о похищении человека фигурирует в деле о хищении средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По предварительным данным, была похищена пассажирка. Как сообщает издание, ее якобы удерживали в такси до того момента, пока она не заплатила. Агентству рассказали, что многие, видя сумму на счетчике, не хотели платить.

Сейчас с женщиной все в порядке, уточняет издание.

Согласно данным следствия, злоумышленники похищали деньги у бойцов СВО, которые прибывали в Шереметьево, путем краж, вымогательства и мошеннических действий.

В частности, соучастники находили в воздушной гавани бойцов и предлагали им пассажирские перевозки. Однако если в начале поездки стоимость перевозки составляла 2 тысячи рублей, то в конце с пассажира могли потребовать 122 тысячи рублей. За отказ потерпевшим угрожали физическим насилием.

В конце апреля 2025 года суд в Москве арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина и еще 15 фигурантов. Их обвинили в вымогательстве денег у бойцов СВО в Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД выявили иных причастных к данной схеме. Ими оказались полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в Шереметьево, которые помогали таксистам искать бойцов СВО. Также был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

Через некоторое время был арестован еще один из организаторов хищений. По версии СК, он курировал остальных участников преступной группы.

В конце июня заключили под стражу другого обвиняемого – Игоря Русина. По данным СМИ, его именуют как "Зелик". Мужчине предъявили обвинение по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

