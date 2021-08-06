Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа. Об этом сообщил департамент транспорта.

Строится пересадка с Сокольнической на Большую кольцевую линию. Работы сложные, поэтому ограничения пришлось продлить.

Вход и выход на станцию "Проспект Вернадского" будет закрыт, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ.

При этом движение на участке "Университет" – "Юго-Западная" запустят утром в понедельник, 9 августа. Эти станции снова будут работать в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.