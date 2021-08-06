Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полеты на курорты Египта

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Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации на осуществление регулярных рейсов на египетские курорты, они также смогут их использовать при увеличении числа рейсов на этих маршрутах. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из городов России получили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", – уточнили в ведомстве.
С 9 августа Россия намерена возобновить полеты на курорты Египта. Российские авиакомпании будут осуществлять по пять рейсов по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх.
Запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты действовал до 8 июля 2021 года. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта
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