Крушение Airbus A321 в Египте: что известно об авиакатастрофе

Фото: ТАСС

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus A321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. Все известные подробности трагедии читайте в материале m24.ru.

Основные версии о причинах катастрофы

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Черные ящики обнаружили на месте крушения лайнера А321

Некоторые СМИ также передавали, что ответственность за падение самолета пыталась взять на себя террористическая организация "Исламское государство". Однако эту информацию вскоре опровергло министерство транспорта РФ.

Расследования и проверки

Египетские власти сформировали комиссию, занимающуюся расследованием причин трагедии на Синайском полуострове. Сейчас эксперты готовятся расшифровать данные с черных ящиков самолета.

Россия также направила на место катастрофы представителей МЧС, следственного комитета, министерства транспорта и Росавиации. Комиссия займется собственным расследованием крушения.

Первый лайнер МЧС должен прилететь в Египет через 3 часа

Параллельно начались проверки перевозчика "Когалымавиа". Сейчас безопасность полетов компании уже проверяет Ространснадзор, в офисе компании проходят обыски, а 1 ноября перевозчик будет защищать свое соответствие сертификатам перед Росавиацией.

Информация о погибших

Ассоциация туристических операторов России уже опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера Airbus А321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что в авиакатасрофе могли быть выжившие, однако вскоре эту информацию опровергли.

К вечеру тела пассажиров рейса начали перевозить в морги. В субботу для идентификации погибших ДНК сдали порядка 150 родственников.

Для доставки тел в Россию задействуют четыре самолета МЧС.

Помощь родственникам погибших

Сейчас семьи погибших россиян прибывают в Санкт-Петербург, где их размещают в гостинице Crowne-Plaza. Там им предстоит дожидаться транспортировки тел в Россию.

В аэропорту "Пулково" для родни разбившихся пассажиров организованы пункты психологической помощи, куда обратились уже не менее 60 человек.

Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших

Родственникам погибших предстоит получить компенсации в связи с трагедией. Им положены выплаты по страхованию ответственности пассажиров разбившегося в Египте российского самолета, которые составят не менее 2 миллионов рублей. Самолет и ответственность перевозчика были застрахованы в компании "Ингосстрах".

Кроме того, глава Минтруда Максим Топилин поручил Роструду, Фонду социального страхования России и Пенсионному фонду выплатить семьям погибших членов экипажа разбившегося на Синае самолета и лиц, бывших в командировке, по 1 миллиону рублей.

1 ноября – день траура по погибшим в авиакатастрофе

Владимир Путин подписал указ об объявлении 1 ноября 2015 года днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте

Столичный департамент культуры отменил в этот день все городские развлекательные мероприятия.

Федеральные телеканалы также уберут развлекательные программы из сетки вещания 1 ноября.