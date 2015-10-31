Крушение Airbus A321 в Египте: что известно об авиакатастрофе

Фото: ТАСС
Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus A321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. Все известные подробности трагедии читайте в материале m24.ru.
Основные версии о причинах катастрофы
Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.
Некоторые СМИ также передавали, что ответственность за падение самолета пыталась взять на себя террористическая организация "Исламское государство". Однако эту информацию вскоре опровергло министерство транспорта РФ.
Расследования и проверки
Египетские власти сформировали комиссию, занимающуюся расследованием причин трагедии на Синайском полуострове. Сейчас эксперты готовятся расшифровать данные с черных ящиков самолета.
Россия также направила на место катастрофы представителей МЧС, следственного комитета, министерства транспорта и Росавиации. Комиссия займется собственным расследованием крушения.
Параллельно начались проверки перевозчика "Когалымавиа". Сейчас безопасность полетов компании уже проверяет Ространснадзор, в офисе компании проходят обыски, а 1 ноября перевозчик будет защищать свое соответствие сертификатам перед Росавиацией.
Информация о погибших
Ассоциация туристических операторов России уже опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера Airbus А321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.
Копия перечня погибших доступна по ссылке.
Ранее сообщалось, что в авиакатасрофе могли быть выжившие, однако вскоре эту информацию опровергли.
К вечеру тела пассажиров рейса начали перевозить в морги. В субботу для идентификации погибших ДНК сдали порядка 150 родственников.
Для доставки тел в Россию задействуют четыре самолета МЧС.
Помощь родственникам погибших
Сейчас семьи погибших россиян прибывают в Санкт-Петербург, где их размещают в гостинице Crowne-Plaza. Там им предстоит дожидаться транспортировки тел в Россию.
В аэропорту "Пулково" для родни разбившихся пассажиров организованы пункты психологической помощи, куда обратились уже не менее 60 человек.
Родственникам погибших предстоит получить компенсации в связи с трагедией. Им положены выплаты по страхованию ответственности пассажиров разбившегося в Египте российского самолета, которые составят не менее 2 миллионов рублей. Самолет и ответственность перевозчика были застрахованы в компании "Ингосстрах".
Кроме того, глава Минтруда Максим Топилин поручил Роструду, Фонду социального страхования России и Пенсионному фонду выплатить семьям погибших членов экипажа разбившегося на Синае самолета и лиц, бывших в командировке, по 1 миллиону рублей.
1 ноября – день траура по погибшим в авиакатастрофе
Владимир Путин подписал указ об объявлении 1 ноября 2015 года днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте
Столичный департамент культуры отменил в этот день все городские развлекательные мероприятия.
Федеральные телеканалы также уберут развлекательные программы из сетки вещания 1 ноября.