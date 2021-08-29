В Останкинском и Таганском районах изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В СВАО и ЦАО на нескольких улицах временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, с 6 сентября по 5 октября в связи с проведением инженерных работ на улице Дубовой Рощи в районе дома 25, корпуса 1, строения 2 ограничат движение. Количество полос сохранят благодаря расширению дороги и ликвидации парковки.

В свою очередь в Таганском районе 5 сентября ограничат движение из-за съемок кино.

"С 08:00 до 22:00 проезжую часть на Гончарной улице от дома 3, строения 3 до дома 11, строения 1 могут перекрывать на короткие интервалы не более 10 минут. Также ограничения возможны в Рюмином переулке в районе пересечения с Гончарной улицей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 30 декабря из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на двух участках улицы Каховка в столичном районе Зюзино перекроют движение транспорта.