В Останкинском и Таганском районах изменится схема движения транспорта

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В СВАО и ЦАО на нескольких улицах временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Так, с 6 сентября по 5 октября в связи с проведением инженерных работ на улице Дубовой Рощи в районе дома 25, корпуса 1, строения 2 ограничат движение. Количество полос сохранят благодаря расширению дороги и ликвидации парковки.
В свою очередь в Таганском районе 5 сентября ограничат движение из-за съемок кино.
"С 08:00 до 22:00 проезжую часть на Гончарной улице от дома 3, строения 3 до дома 11, строения 1 могут перекрывать на короткие интервалы не более 10 минут. Также ограничения возможны в Рюмином переулке в районе пересечения с Гончарной улицей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 31 августа по 30 декабря из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на двух участках улицы Каховка в столичном районе Зюзино перекроют движение транспорта.
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