На нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО временно поменяется схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве движение на некоторых улицах ЦАО и ЮЗАО временно будет ограничено. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В сообщении сказано, что 5 сентября в связи с проведениями киносъемок с 08:00 до 12:00 перекроют участок Малого Козихинского переулка от дома 16/3 до дома 11, строения 2.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года по 30 ноября 2022 года будет перекрыт участок Южного проезда от дома 6/2 на Каланчевской улице до дома 4 в Южном проезде. Это связано с проведением работ на железнодорожных путях в ЦАО.
Также на сайте отмечается, что с 31 августа по 30 декабря ограничится движение на улице Каховке. Причиной перекрытия является строительство Большой кольцевой линии метро.
Вместе с тем 30, 31 августа и 1 сентября водителям перекроют участок проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка.
Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Кравченко на юго-западе Москвы ограничат с 2 сентября по 15 ноября в связи с проведением инженерных работ. В департаменте уточнили, что в связи с работами будет перекрыта одна полоса движения в районе дома 4, корпуса 1.
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