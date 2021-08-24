Выход из Кремля через ворота Спасской башни закроют с 26 августа по 5 сентября

Фото: ТАСС/ Михаил Почуев

Выход из Кремля через ворота Спасской башни будет закрыт в период с 26 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

Уточняется, что это связано с проведением на Красной площади XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

В этом году мероприятие пройдет в формате COVID-free. Посетить его смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Также на входе у зрителей будут измерять температуру.

С 25 августа по 6 сентября в связи с проведением фестиваля перекроют движение на улице Ильинке. Речь идет об участке от Новой до Красной площади: нельзя будет проехать от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

