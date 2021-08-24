Движение по улице Ильинке перекроют с 25 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта по улице Ильинке перекроют с 25 августа по 6 сентября в связи с проведением музыкального фестиваля "Спасская башня", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 25 августа по 6 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Ильинке на участке от Новой площади до Красной площади", – говорится в сообщении.

Как уточняется, нельзя будет проехать от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.



XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"пройдет в Москве в формате COVID-free с 27 августа по 5 сентября. В качестве специального гостя 4 и 5 сентября выступит лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.