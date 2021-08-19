Военные оркестры выступят в парках "Фили" и "Музеон" в формате COVID-free

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военные оркестры вновь выступят в московских парках. 21 августа концерты оркестров пройдут в парках "Фили" и "Музеон", сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Отмечается, что оба мероприятия пройдут в формате COVID-free. Насладиться выступлениями оркестров смогут только москвичи, предоставившие QR-код с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

В 12:00 в парке "Фили" на площадке летнего кинотеатра выступит Оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета министерства обороны. В парке "Музеон" в 16:00 начнется концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота РФ имени Римского-Корсакова.

Основой репертуара оркестра служит русская и мировая музыкальная классика, фонд русских и советских песен о море и флоте, а также сочинения современных композиторов.

Оба выступления пройдут в рамках программы "Военные оркестры в парках".

С 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free в Москве пройдет XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В качестве специального гостя 4 и 5 сентября выступит лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.