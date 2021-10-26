В соцсетях показали памятник Ленину в форме курьера

Владимир Ильич Ленин встречает всех, кто едет в центр Москвы по Ленинградскому проспекту. Огромная статуя стоит на небоскребах, а вождь одет в форму курьера. В протянутой руке он держит пакет. В соцсетях появился арт с дополненной реальностью. В Instagram его уже оценили.

Это второй арт-проект художника. Ранее храм Василия Блаженного как-будто взмыл в небо. Автор признался, что в детстве собор и правда казался ему сделанным из воздушных шаров. И теперь он сумел воплотить свою фантазию в реальность и сделал воздушный замок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.