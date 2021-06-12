Наталия Орейро поздравила граждан РФ с Днем России на русском языке



Латиноамериканская актриса Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России. На видеозаписи, которую в Twitter опубликовало посольство РФ в Аргентине, певица предстала в кокошнике и говорила на русском языке.

"Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю", – сказала Орейро.

В 2018 году латиноамериканская певица записала на трех языках, включая русский, композицию United by Love, посвященную чемпионату мира по футболу, который прошел в России.

Помимо этого, в прошлом году Орейро исполнила "Нам нужна одна победа" Булата Окуджавы к празднованию 75–летия Победы. Также в 2020 году артистка заявила, что подала документы на получение российского гражданства.