Телеканал Москва 24 выпустил фильм о народном ополчении

Телеканал Москва 24 выпустил фильм, посвященный подвигу бойцов Московского народного ополчения. Он стал частью большого спецпроекта телеканала – "Московское ополчение".

Ранее в рамках акции Москвы 24 состоялось памятное мероприятие на местах кровопролитных сражений под городом Вязьмой в Смоленской области. В ней принимали участие и потомки добровольцев. Собравшиеся вспомнили подвиг бойцов народного ополчения, выложив на "Поле памяти" портреты погибших. С неба мероприятие снимала кинокамера, чтобы увидеть, сколько москвичей не вернулись из боя.

Проект "Московское ополчение" приурочен к 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. Как только началась Великая Отечественная война, за 5 дней для отправки на фронт были сформированы 17 дивизий, 5 отдельных полков и большое количество батальонов. В общей сложности в ряды ополченцев вступили более 160 тысяч человек. Бои под Москвой длились без перерыва 203 дня. Основной удар приняли на себя добровольцы народного ополчения.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новую памятную дату – День Московского народного ополчения. Он будет отмечаться 11 октября. В этот день в 1941 году при попытке прорыва Вяземского котла погибла почти половина вооруженного формирования.

