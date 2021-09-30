На Красной площади запустили воздушные шары в форме храма

Красивые кадры с Красной площади появились в соцсети. Автор этого видео рассказал, что в детстве храм Василия Блаженного казался ему сделанным из воздушных шаров. Теперь он смог воплотить свою фантазию в реальность и сделал воздушный замок.

Большинство пользователей Сети оставили восторженные комментарии под этим видео. Пишут, что тоже представляли этот храм воздушным шариком или пряничным домиком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.