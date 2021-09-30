В Москве за сутки выявили 3 998 новых случаев COVID-19. Это максимум с 22 июля, сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за это время 2 237 человек.

В Московской области коронавирус подтвердился у 1 216 жителей. Выписали при этом 976 пациентов.

Всего в России за сутки 23 888 новых случаев коронавируса. Бессимптомников – 8,5%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – Республика Алтай, Сахалинская область, Бурятия, Магаданская область.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 234 миллиона. Сейчас болеют 18 миллионов человек, 90 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.