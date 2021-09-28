Микробиолог усомнился, что новый коронавирус удастся полностью уничтожить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вероятность того, что новый коронавирус можно будет полностью уничтожить, очень мала. Об этом заявил микробиолог, доцент кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Андрей Чаплин в эфире портала стопкоронавирус.рф в TikTok.
По словам специалиста, раньше люди верили, что победить коронавирус можно, если достичь коллективного иммунитета. Однако, отметил Чаплин, со временем веры в эту теорию стало все меньше.
"Для полного уничтожения вируса нужно вакцинировать всех вакцинами, которые имеют высокую эффективность вне зависимости от того, как меняется вирус. Кроме того, прививки должны делать и дети", – подчеркнул микробиолог.
Чаплин отметил, что даже если изгнать вирус из человеческого организма, то нельзя быть уверенными, что он не вернется из животного мира. При этом специалист подчеркнул, что в зависимости от интенсивности мутации вируса будет понятно, станет ли COVID-19 сезонным заболеванием.
"Если коронавирус будет раз за разом так изменяться, чтобы убегать из-под действия нашей иммунной системы, если у него это получится, то дальше, вероятно, это будет сезонное заболевание. В то же время, вирус может начать поражать лишь невакцинированных людей, если мы выработаем к нему иммунитет после нескольких случаев заражения или вакцинации", – заключил Чаплин.
Ранее биолог заявила о сокращении жизни на 10 лет из-за коронавируса. По словам специалиста, с коронавирусом начнут справляться лишь через два-три поколения.
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
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