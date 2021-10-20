Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 октября, 21:15

Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос во время нерабочих дней

общество Никита Гмыза

Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос во время очередного периода нерабочих дней. Так, "Лента" готова к выводу дополнительного персонала для сборки и доставки заказов, сообщили в компании.

В пресс-службе ритейлера "Магнит" заявили, что компания выделит дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами. Сети электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" расширили мощности курьерской доставки и экспресс-доставки на такси.

Представитель сервиса доставки "Сбермаркет" сообщил, что компания готова к повышенному спросу на доставку продуктов – до 110 тысяч заказов в день. В Master Delivery и "Утконосе" заявили, что ожидается рост спроса на 20–30% и даже до 100% – при ухудшении погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать