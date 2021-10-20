Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос во время нерабочих дней

20 октября, 21:15
Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос во время очередного периода нерабочих дней. Так, "Лента" готова к выводу дополнительного персонала для сборки и доставки заказов, сообщили в компании.
В пресс-службе ритейлера "Магнит" заявили, что компания выделит дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами. Сети электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" расширили мощности курьерской доставки и экспресс-доставки на такси.
Представитель сервиса доставки "Сбермаркет" сообщил, что компания готова к повышенному спросу на доставку продуктов – до 110 тысяч заказов в день. В Master Delivery и "Утконосе" заявили, что ожидается рост спроса на 20–30% и даже до 100% – при ухудшении погодных условий.
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