Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос во время нерабочих дней

Ритейлеры и сервисы доставки ожидают повышенный спрос во время очередного периода нерабочих дней. Так, "Лента" готова к выводу дополнительного персонала для сборки и доставки заказов, сообщили в компании.

В пресс-службе ритейлера "Магнит" заявили, что компания выделит дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами. Сети электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" расширили мощности курьерской доставки и экспресс-доставки на такси.

Представитель сервиса доставки "Сбермаркет" сообщил, что компания готова к повышенному спросу на доставку продуктов – до 110 тысяч заказов в день. В Master Delivery и "Утконосе" заявили, что ожидается рост спроса на 20–30% и даже до 100% – при ухудшении погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.