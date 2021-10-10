Более 2 млн бесплатных пересадок совершили москвичи за месяц

Более двух миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте совершили пассажиры за время действия новой услуги. Об этом рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.

Новая опция появилась месяц назад. Пересесть можно неограниченное количество раз, главное – уложиться в 90 минут с начала первой поездки.

Услуга позволяет сэкономить до 11 тысяч рублей в год. Чтобы воспользоваться ей, необходимо привязать карту "Тройка" к приложению "Метро Москвы" и оплатить первую поездку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

