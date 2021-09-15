Мотоцикл сгорел в аварии на Садовом кольце

Мотоцикл сгорел на Садовом кольце. Авария произошла в районе пересечения с Арбатом.

В Сети появилось видео инцидента. Как сообщили в ГИБДД, мотоцикл при перестроении столкнулся с "Газелью" и вспыхнул. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.