В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино

Фото: depositphotos

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор. Об этом сообщает RT.

Общественный деятель подготовил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором предложил приравнять конторы к казино, поскольку суть работы обеих категорий организаций связана с азартными играми.

"Прошу вас рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино: перенести их деятельность из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме", – указал Петунин.

Ранее в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, через которые переводятся средства за незаконные лотереи и интернет-казино. Оформить санкционную меру можно будет без судебного решения.