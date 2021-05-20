В России могут создать список людей, отказавшихся от азартных игр

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В России может появиться список тех, кто решил отказаться от азартных игр и призвал внести себя в стоп-листы в казино, передает пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР).
Уточняется, что гражданин сможет попасть в список двумя способами: по личной просьбе либо по инициативе родственников через суд. В АЮР подчеркнули, что данную инициативу уже одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.
"Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки", – прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, если внесение в список будет произведено через суд, то человека признают ограничено дееспособным, что позволит устанавливать попечительство над ним. Уточняется, что данное определение не лишает человека всех прав, однако над его доходами будет установлен контроль.
Также суд может ограничить дееспособность, если установит, что пристрастие к азартным играм привело к тяжелому материальному положению семьи этого гражданина.
"По данным судебного департамента при Верховном суде России, суды в течение 2020 года удовлетворили 837 заявлений о признании гражданина ограниченно дееспособным", – добавил Груздев.
Он отметил, что при самостоятельной подаче прошения на включение в список, заявить об исключении из него можно будет не ранее чем через год.
"Предполагается, что с помощью такой меры люди, пристрастившиеся к азартным играм, смогут вводить самоограничения прежде, чем в суде будет поставлен вопрос о признании их недееспособными или ограничении дееспособности", – заключил председатель правления АЮР.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать букмекерские компании предупреждать о негативных последствиях азартных игр в своей рекламе.
Казино будут передавать персональные данные игроков для внесения в налоговый реестр ФНС
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