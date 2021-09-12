Мошенник похитил 1,4 млн рублей со счета пенсионера в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мошенник похитил 1,4 миллиона рублей с банковского счета пенсионера в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию столичного главка МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился мужчина 1938 года рождения. Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил пожилого москвича предоставить ему реквизиты банковской карты.

"После беседы потерпевший обнаружил, что с его счета пропало 1,4 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Кража". На данный момент злоумышленника найти не удалось.

Ранее сиделка похитила почти 140 тысяч рублей с карты пенсионера из Москвы.

Позднее женщину задержали полицейские. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража".