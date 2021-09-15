Движение затруднено на Садовом кольце после ДТП с участием машины и мотоцикла

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение затруднено на Садовом кольце после аварии с участием машины и мотоцикла. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На Садовом кольце (в районе пересечения с улицей Арбат) столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.

По информации департамента, в районе места происшествия заняты три полосы движения в сторону пересечения с улицей Новый Арбат. Водителей попросили избегать сложного дорожного участка.

В Дептрансе добавили, что в результате столкновения мотоцикл загорелся. На данный момент возгорание потушено.

Как добавили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы, с места происшествия госпитализировали мужчину – мотоциклиста 1990 года рождения и его пассажирку 1992 года рождения.

Ранее Дептранс призвал московских водителей мотоциклов призвали не рисковать жизнью и не выезжать на дороги в сырую погоду. В ведомстве напомнили о повышенной опасности данного вида передвижения.