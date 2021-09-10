Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Авария с участием трех автомобилей случилась на МКАД на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграмм-канале департамента транспорта города.

Известно, что ДТП произошло в левом ряду на внешней стороне автодороги. В результате случившегося произошло опрокидывание ТС.

"Затруднено движение в сторону шоссе Энтузиастов", – говорится в сообщении Дептранса.

Уточняется, что движение в районе аварии происходит по трем полосам.

Ранее смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте. Там мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент наезд на него совершил водитель мотоцикла Suzuki. В результате аварии погибли оба участника.

