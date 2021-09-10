Мотоциклист и пешеход погибли в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП произошло на западе Москвы. Об этом информирует Госавтоинспекция города в своем телеграм-канале.

Известно, что мужчина 1992 года рождения переходил проезжую часть на Кутузовском проспекте в неустановленном месте. В этот момент его сбил водитель мотоцикла Suzuki.

В результате случившегося пешеход погиб на месте. При этом водитель мотоцикла скончался в реанимации.

Ранее два автомобиля столкнулись в Москве на улице Плеханова.

ДТП произошло в районе дома 17 по направлению к Перовской улице. В результате одна из машин перевернулась.

До этого ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны МКАД перед развязкой с улицей Поляны. Там столкнулись три автомобиля.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось. Из-за аварии движение транспорта на участке было значительно затруднено.