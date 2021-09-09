Эксперты рассказали, как предотвратить взрывы газа в жилых домах

Число жертв взрыва в одной из многоэтажек подмосковного Ногинска, который прогремел 8 сентября, возросло до семи. Более 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Согласно основной версии, причиной трагедии является утечка бытового газа. Если она подтвердится, то происшествие в Подмосковье станет очередным в серии подобных инцидентов. Разбираемся, можно ли предотвратить дальнейшие трагедии, связанные со взрывом бытового газа.
Объявлен траур
Трагедия в подмосковном Ногинске произошла ранним утром 8 сентября. Взрыв газа полностью уничтожил 17 квартир в доме на улице 28 Июня, обрушилось несколько этажей. В качестве основной версии произошедшего рассматривается утечка бытового газа, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. По его словам, систему в доме обслуживала местная организация, которая проводила технические работы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе ведомства заявили, что допрашивается руководство управляющей компании и организаций, которые обслуживали газопровод дома. Ход расследования глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль.
В результате ЧП погибли семь человек, еще более 10 пострадали. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Получившим ранения – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени их тяжести.
Людям, чьи квартиры пострадали, выплатят экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи, рассказал Воробьев. Проживающим в одиночестве – по 50 тысяч рублей. Кроме того, все пострадавшие от взрыва автомобили будут отремонтированы, отметил глава региона. Также власти Подмосковья возьмут на себя расходы по оплате аренды квартир для пострадавших на время восстановления дома.
По погибшим в Ногинске объявлен трехдневный траур. Отменено и празднования Дня города, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин.
Как с этим бороться?
Член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Подберецкая в беседе с Москвой 24 заявила, что в домах с газом необходимо модернизировать оборудование.
По словам эксперта, в последнее время происшествия с газом в жилых домах происходили в том числе из-за желания людей согреться. В связи с этим необходимы работы по утеплению зданий, считает она.
"Надо, чтобы тепло, которое оставалось в квартире, сохранялось там в любую погоду. Чтобы людям не нужен был дополнительный обогрев. А сегодня на улице стало чуть холоднее – и в квартире уже похолодало. Необходимы энергосберегающие мероприятия по утеплению стен, кровли дома", – подчеркнула она.
Специалист полагает, что при грамотном подходе к решению этих проблем не потребуется большого количества денег и времени. Кроме того, необходимо усилить просветительскую работу касательно правил безопасного использования газового оборудования, добавила Подберецкая.
В свою очередь, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве, член экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вера Москвина рассказала Москве 24, что проблемы с газовым оборудованием в многоквартирных домах поможет решить только капитальный ремонт.
"В таком масштабе, в котором он проводится сейчас, его не было никогда. Никто вообще не понимал, зачем все это было нужно", – отметила эксперт.
Кроме того, необходимо регулярно проводить осмотр газового оборудования, однако в ряде случаев собственники не пускают специалистов в квартиру, указывает Москвина.
"Собственник понимает, что если эти ребята придут в квартиру и все это увидят, то могут быть последствия в виде штрафа или другого наказания, и поэтому не пускает", – объясняет Москвина.
Таким же образом зачастую поступают люди, ведущие асоциальный образ жизни, и злостные неплательщики, говорит она. При этом по российскому законодательству вся ответственность за состояние квартиры лежит на собственнике, напомнила Москвина.
"По закону можно подвести к тому, что это обязанность жильца, что он должен был за этим следить. А собственник может ответить в духе, что мы же платим управляющей компании, нам не поручали ничего. С домами сейчас как со здоровьем: ну вот человек заболел, не уберегся, а его спрашивают, мол, чего же ты к доктору вовремя не обратился?" – отметила специалист.
По мнению Москвиной, необходимо в принципе уходить от пользования газом в жилых домах. Эксперт добавила, что в новых многоэтажках он уже не используется. При этом старый жилой фонд, где есть газ, нужно брать на особый строгий контроль, резюмировала Москвина.