Эксперты рассказали, как предотвратить взрывы газа в жилых домах

Число жертв взрыва в одной из многоэтажек подмосковного Ногинска, который прогремел 8 сентября, возросло до семи. Более 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Согласно основной версии, причиной трагедии является утечка бытового газа. Если она подтвердится, то происшествие в Подмосковье станет очередным в серии подобных инцидентов. Разбираемся, можно ли предотвратить дальнейшие трагедии, связанные со взрывом бытового газа.



Объявлен траур

Фото: МЧС России

Трагедия в подмосковном Ногинске произошла ранним утром 8 сентября. Взрыв газа полностью уничтожил 17 квартир в доме на улице 28 Июня, обрушилось несколько этажей. В качестве основной версии произошедшего рассматривается утечка бытового газа, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. По его словам, систему в доме обслуживала местная организация, которая проводила технические работы.





Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому следственные органы будут разбираться, несчастный ли это случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе ведомства заявили, что допрашивается руководство управляющей компании и организаций, которые обслуживали газопровод дома. Ход расследования глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль.



По одной из версий, ЧП могло произойти из-за жильцов, которые для обогрева помещения оставили на ночь включенной газовую плиту. К утру огонь в ней погас, но газ продолжил поступать и воспламенился, после того как в квартире включили свет.



Фото: МЧС России

В результате ЧП погибли семь человек, еще более 10 пострадали. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Получившим ранения – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени их тяжести.

Людям, чьи квартиры пострадали, выплатят экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи, рассказал Воробьев. Проживающим в одиночестве – по 50 тысяч рублей. Кроме того, все пострадавшие от взрыва автомобили будут отремонтированы, отметил глава региона. Также власти Подмосковья возьмут на себя расходы по оплате аренды квартир для пострадавших на время восстановления дома.

По погибшим в Ногинске объявлен трехдневный траур. Отменено и празднования Дня города, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин.



Как с этим бороться?

Член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Подберецкая в беседе с Москвой 24 заявила, что в домах с газом необходимо модернизировать оборудование.





Татьяна Подберецкая член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства Нужно оборудование, которое в случае возникновения опасной ситуации останавливало бы подачу газа, чтобы клапаны в этот момент закрывались. Это очень важный вопрос, который надо решить.

По словам эксперта, в последнее время происшествия с газом в жилых домах происходили в том числе из-за желания людей согреться. В связи с этим необходимы работы по утеплению зданий, считает она.

"Надо, чтобы тепло, которое оставалось в квартире, сохранялось там в любую погоду. Чтобы людям не нужен был дополнительный обогрев. А сегодня на улице стало чуть холоднее – и в квартире уже похолодало. Необходимы энергосберегающие мероприятия по утеплению стен, кровли дома", – подчеркнула она.

Специалист полагает, что при грамотном подходе к решению этих проблем не потребуется большого количества денег и времени. Кроме того, необходимо усилить просветительскую работу касательно правил безопасного использования газового оборудования, добавила Подберецкая.

В свою очередь, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве, член экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вера Москвина рассказала Москве 24, что проблемы с газовым оборудованием в многоквартирных домах поможет решить только капитальный ремонт.



Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

"В таком масштабе, в котором он проводится сейчас, его не было никогда. Никто вообще не понимал, зачем все это было нужно", – отметила эксперт.

Кроме того, необходимо регулярно проводить осмотр газового оборудования, однако в ряде случаев собственники не пускают специалистов в квартиру, указывает Москвина.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Объявления о проверках в подъездах висят, миллион предупреждений, что придут газовщики. Управляющая компания даже на мобильный телефон собственнику звонит. Но человек может никого не пустить, потому что он, к примеру, ремонтировал ванну и самовольно перевесил газовую колонку с одной стены на другую. Таков наш менталитет.

"Собственник понимает, что если эти ребята придут в квартиру и все это увидят, то могут быть последствия в виде штрафа или другого наказания, и поэтому не пускает", – объясняет Москвина.

Таким же образом зачастую поступают люди, ведущие асоциальный образ жизни, и злостные неплательщики, говорит она. При этом по российскому законодательству вся ответственность за состояние квартиры лежит на собственнике, напомнила Москвина.

"По закону можно подвести к тому, что это обязанность жильца, что он должен был за этим следить. А собственник может ответить в духе, что мы же платим управляющей компании, нам не поручали ничего. С домами сейчас как со здоровьем: ну вот человек заболел, не уберегся, а его спрашивают, мол, чего же ты к доктору вовремя не обратился?" – отметила специалист.

По мнению Москвиной, необходимо в принципе уходить от пользования газом в жилых домах. Эксперт добавила, что в новых многоэтажках он уже не используется. При этом старый жилой фонд, где есть газ, нужно брать на особый строгий контроль, резюмировала Москвина.