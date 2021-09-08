СК начал допрос руководства компаний, обслуживающих газопровод в доме в Ногинске

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Следственный комитет РФ допрашивает руководство управляющей компании и организаций, которые обслуживают газопровод дома в подмосковном Ногинске. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз", – говорится в сообщении.

В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

