Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 17

16:58
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Число пострадавших при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске возросло до 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Анну Тертичную.
"В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших. 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", – сообщила Тертичная.
В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в доме в Ногинске
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