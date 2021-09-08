Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в доме в Ногинске

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ногинске, следствие установит, по какой именно причине она произошла, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока основная причина – бытовой газ", – сказал он.

Хромушин отметил, что газовое оборудование в доме обслуживалось местной организацией, которая проводила технические работы.

"Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", – добавил вице-губернатор.

8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

Жертвами ЧП стали два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.