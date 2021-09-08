Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в доме в Ногинске

15:53
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ногинске, следствие установит, по какой именно причине она произошла, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока основная причина – бытовой газ", – сказал он.
Хромушин отметил, что газовое оборудование в доме обслуживалось местной организацией, которая проводила технические работы.
"Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", – добавил вице-губернатор.
8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.
Жертвами ЧП стали два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Одного пострадавшего после взрыва газа в Ногинске доставят в НМИЦ хирургии им Вишневского
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