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Происшествия

11:22

В Некрасовке задержали подозреваемого в нападении на мужчину с ножом

происшествия

Фото: МВД России

Правоохранители задержали подозреваемого, который во время ссоры нанес мужчине ножевые ранения в Некрасовке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы Главного управления МВД России по городу Екатерину Гузь.

Инцидент произошел во вторник, 3 августа. Во дворе дома на улице Маршала Еременко у подозреваемого произошел конфликт с 24-летним мужчиной. В результате ссоры он ударил оппонента ножом в область груди и живота. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 37-летнего приезжего, у которого был изъят кухонный нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в квартире на Кусковской улице на востоке Москвы неизвестный мужчина, назвавшийся курьером, ранил ножом сиделку пожилой женщины.

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