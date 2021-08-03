Рабочий-железнодорожник избил ломом коллегу в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку в связи с получением телесных повреждений рабочим-железнодорожником. Мужчина, предположительно, был избит железным ломом коллегой в ходе ссоры на рабочем месте в Красносельском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 2 августа. В 09:59 в полицию поступила информация о пострадавшем мужчине возле железнодорожных путей в районе одного из домов в Индустриальном переулке.

Правоохранители установили, что пострадавший – 42-летний мужчина из Рязанской области, который работал на железной дороге.

По словам собеседника агентства, к настоящему моменту подозреваемый задержан. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что двое безработных с ножом совершили разбойное нападение на подростка в столичном районе Косино-Ухтомском. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Разбой".