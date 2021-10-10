Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В воскресенье в Москве ожидаются небольшая облачность и высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода опять миллион на миллион. Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +13...+15, в Подмосковье +10...+15", – сказал он.
Также в столице задует западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.
Синоптик отметил незначительное понижение атмосферного давления. Оно составит 759 миллиметров ртутного столба. Однако такой показатель все равно является превышением нормы.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели. Затем в город придут небольшие дожди и переменная облачность.
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