Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье в Москве ожидаются небольшая облачность и высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода опять миллион на миллион. Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +13...+15, в Подмосковье +10...+15", – сказал он.

Также в столице задует западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.

Синоптик отметил незначительное понижение атмосферного давления. Оно составит 759 миллиметров ртутного столба. Однако такой показатель все равно является превышением нормы.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели. Затем в город придут небольшие дожди и переменная облачность.

