Синоптик пообещала солнечную погоду в Москве до середины следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", – приводит ее слова РИА Новости.

Синоптик отметила, что температура воздуха в столице будет близка к климатической норме. Однако ночи в начале следующей недели станут холодными – от -3 до +2 градусов. Позже ночная температура будет повышаться до +1...+6 градусов.

"А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около +11...+12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка +7...+9 градусов", – уточнила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидается солнечная и относительно теплая погода. Днем температура воздуха в городе поднимется до +12...+13 градусов.

