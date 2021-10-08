Синоптик пообещала солнечную погоду в Москве до середины следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начало недели у нас будет с переменной облачностью без осадков. С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная – ниже", – приводит ее слова РИА Новости.
Синоптик отметила, что температура воздуха в столице будет близка к климатической норме. Однако ночи в начале следующей недели станут холодными – от -3 до +2 градусов. Позже ночная температура будет повышаться до +1...+6 градусов.
"А то что касается дневной температуры, то в начале недели в Москве будет около +11...+12 градусов, к концу недели температура максимальная будет составлять порядка +7...+9 градусов", – уточнила Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидается солнечная и относительно теплая погода. Днем температура воздуха в городе поднимется до +12...+13 градусов.
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