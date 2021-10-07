В столичный регион пришли морозы

В Подмосковье пришли первые настоящие заморозки. Ночью температура опустилась ниже нуля. Синоптики говорят, что холоднее всего было на юге региона. Утром жители обнаружили иней и даже лед на машинах.

При этом синоптики говорят, что это нормальное явление для октября. Ведь обычно холодные ночи в Подмосковье бывают даже раньше – 20-х числах сентября.

По прогнозам синоптиков, следующие четыре ночи в Подмосковье тоже будут морозными. Но днем будет тепло – до 13 градусов.

Легкие заморозки пришли и в столицу. Кое-где ночью температура опускалась до минус одного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.