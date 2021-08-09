Чайка добыла пресную воду в морском порту столицы

Очень самостоятельную и сообразительную чайку встретили в одном из морских портов столицы. Такое видео появилось в Сети.

Птица научилась открывать кран, чтобы попить и умыть клюв пресной водичкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.