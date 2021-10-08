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Москва 24

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Общество

03:36

Синоптик сообщил, когда в Москве начнет меняться характер погоды

общество погода

Фото: Москва 24

Москвичам рассказали, когда в городе начнет меняться характер погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным синоптика, высокое атмосферное давление сохранится в столице до вторника, 12 октября. Затем начнется постепенное понижение показателя.

"Ничего плохого не будет: будет более облачно, осадки, но небольшие. Так что печалиться не нужно", – сказал Вильфанд.

Облачность станет причиной того, что с середины следующей недели в городе станут теплее ночи, уверен специалист. Температура воздуха в ночные часы будет достигать 8 градусов тепла.

"Заморозков не будет. <...> Днем прогнозируется от плюс 7 до 12 градусов", – отметил метеоролог.

Вильфанд заверил, что золотая осень еще проявит себя в Москве. У жителей столицы будет возможность увидеть краски осени, выразил уверенность эксперт.

Ранее в столице установился шестой рекорд атмосферного давления. Отметка на метеостанции ВДНХ достигла 769,6 миллиметра ртутного столба, что гораздо выше прежнего показателя этого дня в 2014 году.

В столичный регион пришли морозы

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