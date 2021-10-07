Метеоролог объяснил, когда в Москве появится гололедица

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал Москве 24, что гололедица обычно появляется на лужах с первыми заморозками, если погода влажная.
Ранее синоптики зафиксировали в Москве первые заморозки. В четверг, 7 октября, в 06:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал –0,2 градуса.
Несмотря на то что в Москве уже прошли первые заморозки, говорить о гололедице пока рано, считает Старков. "Погода абсолютно сухая. Воздух сухой, почва сухая. Никакой гололедицы нет и в помине быть не может", – пояснил метеоролог.
По словам метеоролога, в предстоящие выходные москвичей ожидает сухая погода. "Будут ночные заморозки. Дневная температура – до + 10 градусов", – заключил Старков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что столичным автомобилистам следует подождать до 9–10 ноября со сменой резины на зимнюю. Специалист добавил, что это можно делать, когда температура устойчиво держится ниже 5 градусов, однако, по прогнозам, она пока будет выше указанных значений.
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