Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первые в сезоне заморозки ударили в Москве. Об этом сообщает портал "Метеовести".
В четверг, 7 октября, в 06:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал –0,2 градуса.
Пришли заморозки и в Подмосковье. Холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах. Воздух остыл до –5,2 градуса.
"Следующие 4 ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом", – подчеркнули синоптики.
Ранее москвичей предупредили о сохранении рекордно высокого атмосферного давления. Погоду по-прежнему формирует обширный антициклон. Аномально высокое давление может стать для людей с заболеваниями сердца и сосудов серьезной нагрузкой.
Постепенно снижаться атмосферное давление начнет постепенно снижаться к выходным. Ко вторнику следующей недели оно упадет на 10 пунктов – до 750 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали о погоде на день
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