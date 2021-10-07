Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые в сезоне заморозки ударили в Москве. Об этом сообщает портал "Метеовести".

В четверг, 7 октября, в 06:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал –0,2 градуса.

Пришли заморозки и в Подмосковье. Холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах. Воздух остыл до –5,2 градуса.

"Следующие 4 ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом", – подчеркнули синоптики.

Ранее москвичей предупредили о сохранении рекордно высокого атмосферного давления. Погоду по-прежнему формирует обширный антициклон. Аномально высокое давление может стать для людей с заболеваниями сердца и сосудов серьезной нагрузкой.

Постепенно снижаться атмосферное давление начнет постепенно снижаться к выходным. Ко вторнику следующей недели оно упадет на 10 пунктов – до 750 миллиметров ртутного столба.

