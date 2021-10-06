Москвичей предупредили о сохранении высокого атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 7 октября, в Москве сохранится высокое атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По словам синоптиков, погоду по-прежнему формирует обширный антициклон. Они подчеркнули, что аномально высокое давление может стать для людей с заболеваниями сердца и сосудов серьезной нагрузкой.
"Необходимо контролировать артериальное давление, не допускать его резких колебаний и корректировать рекомендованными врачом лекарственными препаратами, дать организму передышку и не перегружать физическими нагрузками, нормализовать сон и соблюдать режим труда и отдыха", – посоветовали специалисты.
Синоптики Гидрометцентра, в свою очередь, рассказали, что в четверг москвичей ждет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
По прогнозам метеорологов, атмосферное давление упадет на 10 пунктов – до 750 миллиметров ртутного столба – ко вторнику. Оно начнет снижаться уже к выходным.
Ранее синоптики рассказали, что в ночь на 7 октября температура в столичном регионе опустится до –5 градусов. В Москве же температура понизится до 0…–2 градусов.
Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: