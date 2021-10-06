Москвичей предупредили о сохранении высокого атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 7 октября, в Москве сохранится высокое атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, погоду по-прежнему формирует обширный антициклон. Они подчеркнули, что аномально высокое давление может стать для людей с заболеваниями сердца и сосудов серьезной нагрузкой.

"Необходимо контролировать артериальное давление, не допускать его резких колебаний и корректировать рекомендованными врачом лекарственными препаратами, дать организму передышку и не перегружать физическими нагрузками, нормализовать сон и соблюдать режим труда и отдыха", – посоветовали специалисты.

Синоптики Гидрометцентра, в свою очередь, рассказали, что в четверг москвичей ждет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, атмосферное давление упадет на 10 пунктов – до 750 миллиметров ртутного столба – ко вторнику. Оно начнет снижаться уже к выходным.

Ранее синоптики рассказали, что в ночь на 7 октября температура в столичном регионе опустится до –5 градусов. В Москве же температура понизится до 0…–2 градусов.

