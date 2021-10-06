Кардиолог рассказал, как правильно измерять давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Показатель артериального давления – параметр, который должен отслеживать каждый человек, так как нарушения в работе сердечно-сосудистой системы часто начинаются без симптомов, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Любой сознательный человек, как только ему исполняется 18 лет, должен знать, какой у него уровень артериального давления в повседневной жизни", – заявил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.
По его словам, достаточно измерять давление хотя бы раз в год, однако людям старше 35 лет его стоит проверять дважды в год.
Эксперт отметил, что нормальным артериальным давлением считается 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Высоким, но еще относительно нормальным – 130 на 80.
"За патологию принимаем 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Это называется артериальной гипертензией, заболеванием хроническим и, к сожалению, неизлечимым", – объяснил кардиолог.
Он уточнил, что существуют определенные правила измерения давления. Проверить его можно как дома, так и у специалиста. Для его измерения используется тонометр: манжета прибора накладывается на левую или правую руку. Однако при первом измерении стоит провести измерение на обеих руках.
"Затем берем средний показатель. Например, у человека на правой руке 125, а на левой 120 верхняя планка, при третьем же замере получается 123–125, тогда за средний показатель берем большее число", – рассказал врач.
Кардиолог объяснил, что разные показатели давления на разных конечностях говорят о различиях в кровотоке. Поэтому в будущем следует измерять давление на той руке, где показатель выше.
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