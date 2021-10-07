В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В столице установлен шестой рекорд атмосферного давления. Его отметка на метеостанции ВДНХ достигла 769,6 миллиметра ртутного столба, что гораздо выше прежнего показателя этого дня в 2014 году, сообщает портал "Метеовести".
Такой повышенный фон атмосферного давления наблюдается 11-е сутки подряд в Центральной России. Подобное стало возможным благодаря влиянию антициклона. Сохраняется высокая вероятность того, что рекордная серия продолжится и в пятницу, 8 октября.
Пик атмосферного давления утром 7 октября уже пройден, показания барометров с каждым днем будут падать, и в свою норму они вернутся только к середине следующей недели.
Ранее сообщалось, что в столицу пришли первые заморозки. В четверг, 7 октября, в 06:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал -0,2 градуса. Пришли заморозки и в Подмосковье. Холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах. Воздух остыл до -5,2 градуса.
Москвичи показали кадры утра после первых заморозков
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