Москвичам пообещали солнечную погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В выходные в Москве ожидается солнечная и относительно теплая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
"В целом на выходные дни сохранится такая малооблачная, солнечная погода. В дневные часы – около +12...+13 градусов, а в ночные часы – до нуля: 0...+2 градуса в столице, по области – заморозки до минус двух", – сказал синоптик.
При этом в последний рабочий день недели воздух прогреется до +10...+12 градусов. Ожидается высокое атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что золотая солнечная осень продержится в Москве до вторника, 12 октября. Со среды начнутся осадки, усилится ветер, будет падать температура.
Тем не менее в ближайшие дни в столице сохранится достаточно солнечная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться ночью от –4 до +1 градуса, днем – +8…+13 градусов.
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