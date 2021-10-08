Синоптики предупредили о ночных заморозках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что на следующей неделе в столице будет меньше солнца, чем на этой, местами ожидается небольшой дождь.
Ранее синоптики спрогнозировали, что в предстоящие выходные в городе будет солнечная и относительно теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, в дневные часы столбики термометров покажут около +12...+13 градусов, а в ночные часы – до нуля.
"В начале следующей недели ожидается переменная облачность, потом погода будет облачная с прояснениями. Не то чтобы все небо будет затянуто облаками. Просто не будет такого количества солнца, как то, что мы наблюдаем сейчас за окном", – рассказала Позднякова.
Погода, которая установится в столичном регионе на следующей неделе, близка к климатической норме, уточнила метеоролог. "Ночи станут более теплыми, порядка +1...+6 градусов. Дневная температура в пределах + 10...+15 градусов, не более того", – добавила она.
При этом в выходные, 16 и 17 октября, ночи будут довольно холодными, предупреждает Позднякова. "В Москве 0...+2. По области до -3, местами даже и в Москве до -3. Дневная температура +11...+13 градусов. В принципе температура воздуха близка к климатической норме. То есть погода с тихим ветром вполне комфортная для большинства людей", – заключила специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде в нескольких регионах РФ в ближайшие дни. В Хабаровском и Приморском крае ожидаются сильные дожди, порывы ветра будут достигать 20–22 метров в секунду. В Иркутской области прогнозируется сильный снег. При этом в Туруханском районе Красноярского края ожидаются осадки в виде мокрого снега.
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