В Гидрометцентре предупредили о непогоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Непогода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
В Иркутской области в ближайшие дни прогнозируется сильный снег. При этом в Туруханском районе Красноярского края ожидаются осадки в виде мокрого снега.
"В Кемеровской области – дождь и ветер до 23 метров в секунду, на севере Амурской области – дождь, мокрый снег, в Якутии – сильный снег", – отметил Вильфанд.
В Хабаровском и Приморском крае пройдут сильные дожди. Кроме того, в этих регионах будет дуть ветер порывами до 20–22 метров в секунду.
Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москве начнет меняться характер погоды.
По данным синоптика, высокое атмосферное давление сохранится в столице до вторника, 12 октября. Затем начнется постепенное понижение показателя.
В столичный регион пришли морозы
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