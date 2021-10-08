В Гидрометцентре предупредили о непогоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Непогода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

В Иркутской области в ближайшие дни прогнозируется сильный снег. При этом в Туруханском районе Красноярского края ожидаются осадки в виде мокрого снега.

"В Кемеровской области – дождь и ветер до 23 метров в секунду, на севере Амурской области – дождь, мокрый снег, в Якутии – сильный снег", – отметил Вильфанд.

В Хабаровском и Приморском крае пройдут сильные дожди. Кроме того, в этих регионах будет дуть ветер порывами до 20–22 метров в секунду.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москве начнет меняться характер погоды.

По данным синоптика, высокое атмосферное давление сохранится в столице до вторника, 12 октября. Затем начнется постепенное понижение показателя.