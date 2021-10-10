Военная прокуратура начала проверку после крушения L-410 в Татарстане

Фото: МЧС России

Военная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По ее результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 22 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.

По информации регионального Минздрава, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе пилоты. В больницы были доставлены шесть пострадавших, из которых двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

