Причиной крушения L-410 в Татарстане мог стать перегруз

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Причиной кружения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане мог стать перегруз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных службах.

"На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения", – пояснил собеседник агентства.

В числе возможных версий также рассматривают неисправности самолета и ошибки экипажа.

Кроме того, в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (ЦМСУТ) сообщили, что следователи начали проверку по факту жесткой посадки самолета.

"В Татарстане следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия", – отметили в ведомстве.

Информация о крушении самолета в Мензелинском районе Татарстана поступила в 09:23. По данным МЧС, на борту находились 21 парашютист из местного аэроклуба и 2 члена экипажа. На место происшествия прибыли спасатели, которым в настоящий момент удалось извлечь из самолета 7 человек.

